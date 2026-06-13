“Al que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal”: Sheinbaum

En la cancha, en la política y en la vida, señala

La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró el ánimo de multitudes que se regaron por distintos puntos de la Ciudad de México para ver el partido inaugural del Mundial 2026 este jueves y después celebrar el triunfo de la Selección Nacional.

Al arranque de la conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria federal comentó que durante su traslado entre Palacio Nacional y el deportivo Hermanos Galeana, a donde acudió a ver la inauguración, y de regreso observó a varias personas que portaban la camiseta deportiva y disfrutaban del día.

Celebró el ánimo de las multitudes que se regaron por distintos puntos de la Ciudad de México para ver el partido y después celebrar el triunfo.

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El Dato: La Secretaría de Turismo prevé que tan sólo en la Ciudad de México lleguen dos millones de turistas este mes, pero a nivel nacional se podría rebasar 10 millones.

“Es muy hermoso, de verdad, ver las familias con la camiseta, toda la familia con la camiseta verde. Van, ya sea a verlo con sus familiares, a todos los lugares que hubo aquí en la Ciudad o en el país, porque a nosotros nos gusta celebrar en familia, en colectivo. El Zócalo fue una cosa… Pero igual en todas las plazas de las ciudades ¡El Ángel! No, una alegría, de verdad”, dijo.

La Presidenta reviró a los comentarios que critican la recepción del mundial o advertían complicaciones contra el desarrollo de la jornada deportiva.

“Ahí es cuando uno piensa que el que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal. Le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política, le va a ir mal en la vida. Quienes queremos a México nos va bien en la cancha, va bien en la vida y va bien en la política”, añadió.

Asimismo, minimizó el impacto de las movilizaciones que el jueves encabezaron estudiantes, docentes, familiares de desaparecidos y otros grupos que salieron a las calles a protestar y extendió un reconocimiento al Gobierno de la Ciudad de México por los operativos y conducción para el desarrollo de la jornada mundialista.

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“Ayer (jueves) hubo quien quiso mostrar otra imagen de México, pero la imagen de México es la alegría, la felicidad del pueblo, y de todas y de todos los mexicanos. Fue una fiesta de México, muy, muy hermosa”, declaró.

De igual forma, por segundo día consecutivo, criticó la conducción que ha mostrado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y acusó a sus dirigentes de pretender regresar a prácticas de antaño, cuando el gobierno únicamente negociaba con las cúpulas para que éstas fueran las beneficiadas.

La mandataria comentó que el motivo de lucha por el que inició la CNTE era que se garantizara una democracia para los sindicatos de trabajadores, en un tiempo en el que sólo quienes pertenecieran al PRI podían ser sus representantes, pero esto se combatió con una reforma que desde la Constitución ya establece la libertad para las elecciones dentro de este sector trabajador.

“Es decir, la democracia sindical como esencia de la democracia dentro de los sindicatos. Que no haya corporativismo, que no se elija desde el poder a los representantes sindicales, sino que sean las y los trabajadores, eso ya es un logro”, afirmó.

En dicho contexto, acusó a la coordinadora de buscar que se vuelva al esquema anterior, pues cuestionó que las bases magisteriales realmente quieran que el sindicato sea el que decida sobre la movilidad de las plazas de maestros.

“La CNTE lo que quiere es regresar al pasado, a que sea entre el sindicato y los gobiernos de los estados, en comisiones del gobierno y del sindicato, de la cúpula sindical, decidir las plazas, la movilidad. Y, la verdad es que no estoy segura que eso quieran todas y todos los maestros, porque eso se prestó a mucha corrupción, mucha”, declaró.

Por ello, recalcó que la decisión del Gobierno fue acudir a una consulta directa con las y los docentes en cada una de las escuelas.

“Entonces dijimos: ‘Bueno, que no sea lo que diga la Presidenta o lo que diga el secretario de Educación o lo que digan ustedes, vamos a consultarlo a los maestros y a las maestras a ver qué dicen’. Abajo, con las bases, y ellos tampoco están de acuerdo con eso”, sostuvo.

Insistió en que hay disponibilidad del Gobierno por también continuar con la mejora al sistema de pensiones, pero en la medida de lo posible para el erario, ya que los cambios no son para únicamente atender las demandas de las y los maestros, sino de toda la población.

“Hoy, hay Pensión Universal de Adulto Mayor, Apoyo a Personas con Discapacidad, becas para preparatoria, becas para secundaria, apoyo a mujeres de 60 a 64; La Escuela es Nuestra, es un monto muy importante, más de 30 mil millones de pesos, que se dan directo a las escuelas para que padres y madres de familia y maestros decidan en qué se invierte.

“Eso no existía antes. Entonces, en la medida de lo posible se mejoran las condiciones de las pensiones. Pero ellos a todo dicen que no. Pero, además, quieren regresar a esa circunstancia de las comisiones; que así se hace en Oaxaca, en realidad, así se sigue haciendo en Oaxaca”, dijo la mandataria.

Aseguró que es la coordinadora la que no se ha mostrado abierta a dialogar y éste ha perdido sentido si de su parte no hay voluntad para cambiar de posición. Además, los señaló que contradecirse entre lo que asumen como compromiso en las mesas de diálogo y lo que terminan ejecutando en su movilización.

“Hubo diálogo hasta hace dos días. Pero ¿qué caso tiene el diálogo si se sigue manteniendo la misma posición? Aquí hemos hecho varios planteamientos y acá pues no. Además, dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa afuera. Entonces, es muy complejo”, declaró.

Sheinbaum Pardo reafirmó que no se incurrirá en represión, ante las movilizaciones que mantendrán los docentes.

“Pero no va a haber represión, nosotros no reprimimos a nadie. Y las demandas de los profesores en los estados se siguen atendiendo, pero vamos a avanzar nosotros también”, dijo.