Las vidas de Bermúdez

Y quedó nuevamente en evidencia la magnitud de los delitos que le fincan al exjefe de la Policía de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Nos reportan que, de demostrarse su culpabilidad por dirigir La Barredora, el grupo criminal ligado al huachicol en esa entidad, tendrá que cumplir más de 150 años de prisión. Así es, le haría falta por lo menos volver a nacer para cumplir la eventual condena que propone la Fiscalía General tabasqueña. Y como todos sabemos que eso es imposible, nos dicen que de lo que se trata es de dimensionar que, en efecto, los años que le quedan por vivir —como dice la canción— no le alcanzarían para intentar resarcir el cúmulo de delitos que se le imputan: por secuestro agravado, un siglo completo, más 16 mil Unidades de Medida y Actualización por concepto de reparación del daño, más una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos en el servicio público; por asociación delictuosa, 24 años, y otros 30 por extorsión agravada y el pago de 30 mil UMA. Uf.