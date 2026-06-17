Más home office

Con la novedad de que así como pasó el día de la inauguración del Mundial, el Gobierno federal ha publicado un decreto para aligerar presiones sobre la movilidad en sedes mundialistas y de paso para que todo mundo pueda ver a sus anchas los partidos de la selección. O sea: habrá home office y se suspenderán clases. Particularmente los días que jugará el Tri, es decir, el 18 (en la zona metropolitana de Guadalajara) y el 24 de junio (en la Ciudad de México) se suspenderán las actividades escolares, mientras que a las instituciones públicas y privadas se les pide dar facilidades para que se aplique el teletrabajo en tareas no esenciales. El decreto también tiene una medida que aplica hoy 17 de junio: suspensión de clases del turno vespertino en la Ciudad de México y aplicación en todas las oficinas que dependen del Gobierno federal de teletrabajo a partir de las tres de la tarde. Esto último porque el estadio Azteca albergará en la noche el partido entre Colombia y Uzbekistán. Es sabido que aquí en la capital hay una amplia comunidad colombiana que, por cierto, ayer se expresó, muy a la mexicana, en Paseo de la Reforma.