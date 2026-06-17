Sin ninguna relación

Relevante, nos comentan, el deslinde que hizo el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, respecto del nombramiento del general retirado Gerardo Mérida como secretario de Seguridad en Sinaloa durante la administración del hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Mérida era uno de los exfuncionarios requeridos por la Justicia de Estados Unidos. En su caso, él mismo cruzó la frontera y se entregó. “El general Mérida Sánchez pasó a situación de retiro en 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional”, refirió Trevilla, quien también sostuvo que gobiernos estatales lo que hacen es pedir una opinión respecto a cómo fue el desempeño de algún militar mientras estuvo en funciones y en esos casos se les proporciona. Es sabido que en Sinaloa corrieron versiones que pretendían achacar el nombramiento de Mérida al Ejército, pero la institución armada nada tuvo que ver. “La única relación que pudiera tener es un aspecto administrativo con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas por temas relacionados con el pago de haberes y servicios para su familia”, refirió Trevilla. Ahí el dato.