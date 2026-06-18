Abre la 4T proceso para designar a abanderados

LÍDERES de “Unidad por la transformación”, en conferencia de prensa, ayer.

La alianza Unidad por la Transformación, integrada por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), anunció el arranque de la estrategia conjunta para la selección de las y los Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figuras que encabezarán las tareas organizativas y territoriales en las entidades que renovarán gubernaturas en 2027.

En conferencia conjunta, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes; la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo; el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez; y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora; dieron a conocer la ruta que seguirá el proceso interno de la coalición.

El Dato: Los seleccionados no operan como candidatos de inmediato, su labor consiste en recorrer el territorio para difundir logros y armar comités antes de los tiempos electorales.

Ariadna Montiel informó que Morena emitió su convocatoria desde ayer, mientras que los partidos aliados harán lo propio en las próximas horas y días para armonizar los procedimientos de selección.

La morenista destacó que el objetivo es fortalecer la organización territorial y defender los avances alcanzados por la Cuarta Transformación y proteger la soberanía nacional: “Tenemos la responsabilidad de profundizar la transformación y darle nuestro respaldo a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, además de procurar, respetar y enaltecer el legado de Andrés Manuel López Obrador”.

Montiel señaló que las personas que resulten seleccionadas tendrán entre sus principales funciones el trabajo casa por casa, la organización territorial y el combate a la desinformación mediante una movilización democrática e informada.

6 personas por estado serán elegidos como posibles candidatos

Por su parte, Citlalli Hernández explicó que los tres partidos coordinarán sus procesos internos con respeto a los estatutos de cada fuerza política y detalló que el registro de aspirantes se llevará a cabo del 22 al 27 de junio, y será dividido por bloques de entidades federativas.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena indicó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será la responsable de vigilar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria y enfatizó que el propósito es garantizar un proceso ordenado y transparente, ya que: “No queremos que un proceso interno sea un pleito interno”.

Karen Castrejón reiteró el compromiso de su instituto político con una selección abierta y equitativa para quienes aspiren a coordinar los trabajos de defensa de la transformación en los estados donde habrá renovación de gubernaturas: “El proceso será abierto, transparente, con reglas claras y con un piso parejo para la alianza”.

La dirigente destacó que la fortaleza de la coalición radica en el diálogo, el respeto y la madurez política entre sus integrantes, elementos que, dijo, brindan certeza, a los participantes y a la ciudadanía.

Castrejón Trujillo subrayó que una de las principales aportaciones del PVEM a la alianza será impulsar una agenda ambiental de bienestar social con la protección del medio ambiente.

El coordinador nacional del PT, Alberto Anaya, sostuvo que la coalición permanece sólida y enfocada en dar continuidad al proyecto político iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“La coalición de nuestros tres partidos sigue firme. Estamos preparándonos con tiempo para buscar procesos transparentes. No hay motivo de dudas”, manifestó el líder.

El líder petista refrendó el respaldo de su partido a la Presidenta y aseguró que la alianza trabajará para consolidar los objetivos de la 4T en beneficio de la población.

Con este anuncio, Morena, PVEM y PT ponen en marcha la primera etapa de organización política rumbo a las elecciones de 2027, en las que estarán en juego 17 gubernaturas, diversos cargos legislativos y locales en todo el país.

Al encuentro acudieron dirigentes y operadores políticos de las tres fuerzas, entre ellos: Arturo Escobar y Carlos Puente del PVEM, así como Geovanna Bañuelos y Benjamín Robles Montoya del Partido del Trabajo.