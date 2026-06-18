Escándalo incómodo en Morena

Nos cuentan que en Morena ha caído como cubetada de agua fría el caso de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, quien es señalada por la Fiscalía mexiquense de un presunto autosecuestro con el que habría buscado justificar un faltante de alrededor de 40 millones de pesos en las finanzas municipales. En sabido que la presidenta municipal en algún momento ha sido identificada como parte del círculo político del senador Higinio Martínez —quien por cierto recién levantó la mano para presidir el Senado—. Por supuesto que este caso ha cimbrado al guinda y ya hay quienes se preguntan si el discurso anticorrupción también aplicará cuando los señalamientos alcanzan a figuras del propio movimiento. Porque, nos comentan, cuando es con los contrarios la estrategia es pedir cárcel y lanzarse a la condena pública, pero cuando el escándalo salpica a los de casa se actúa de una forma muy distinta. La duda es si desde la dirigencia morenista a cargo de Ariadna Montiel o incluso en niveles mayores se pedirá una investigación a fondo o si prevalecerá la vieja receta de cerrar filas, minimizar el caso y esperar a que la nota se enfríe. Uf.