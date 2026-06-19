EU acusa a paisano de liderar complot contra su presidente

Drones con explosivos, francotiradores y rutas de escape por el río Potomac forman parte del expediente federal contra Abraham Hermosillo Álvarez, mexicano señalado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) como uno de los supuestos participantes en un plan para atacar el evento UFC Freedom 250, realizado en la Casa Blanca por el cumpleaños 80 del presidente Donald Trump.

El nombre de Hermosillo Álvarez no apareció al inicio de la investigación. Antes, el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) siguió las huellas de un tal Shepherd, usuario que administraba diversas plataformas y chats en los que daba instrucciones, marcaba puntos de ataque, hablaba de drones, proponía salidas y organizaba a los participantes para este ataque.

La pista avanzó desde TikTok. Investigadores revisaron publicaciones atribuidas a Shepherd y detectaron capturas vinculadas con una cuenta seguida por varios integrantes relacionados con el presunto complot. Tras una solicitud de emergencia, la plataforma entregó datos básicos del suscriptor y una dirección IP registrada el 31 de octubre de 2025.

TE RECOMENDAMOS: Mundial 2026 La clase política celebra triunfo del Tricolor

Esa dirección se pudo relacionar con una vivienda en Omaha, Nebraska, donde las autoridades ubicaron a Hermosillo Álvarez. Con esa cadena, el FBI sostuvo que existía causa probable para identificar al mexicano como Shepherd.

La investigación había estallado cuatro días antes del evento en la Casa Blanca. El 10 de junio, la madre de Tycen Proper, joven de 19 años de Ohio, llamó a las autoridades locales por la conducta reciente de su hijo. Les habló de compras de armas, equipo táctico, municiones y contactos con personas que había conocido en Internet.

Proper se convirtió en el primer eslabón visible de la pesquisa. En su teléfono, los agentes hallaron conversaciones de Signal con mapas de Washington D.C., posibles posiciones para francotiradores y puntos para lanzar drones. También encontraron una conversación principal con alrededor de 19 usuarios y grupos más pequeños, organizados por ubicación o función.

Según su declaración, varios integrantes comenzaron a comunicarse en marzo mediante un grupo de TikTok llamado Vanguardia de lo Antiguo. Los miembros compartían documentos de identidad, videos de entrenamiento y pruebas de compromiso. Después, los más involucrados migraron a Signal, donde el supuesto ataque contra la UFC en la Casa Blanca tomó forma operativa.

Proper describió a Shepard como un líder. Dijo que dirigía acciones, encabezaba la planeación y creó un sistema de niveles entre los participantes. El rango más alto exigía condición física, chalecos, placas balísticas y armas de fuego.

Los mensajes citados en la denuncia atribuyen a Shepherd instrucciones sobre posiciones de tiradores, drones, zonas seguras y rutas de escape. El plan, según el expediente, buscaba detonar aeronaves no tripuladas con explosivos en el lado norte de la arena para empujar a los asistentes hacia el sur, donde otros miembros aguardarían con armas largas para dispararles.

Esta ruta digital terminó en Omaha. Agentes del FBI detuvieron a Hermosillo el 14 de junio. El mexicano enfrenta cargos por conspiración para cometer asesinato y conspiración para cometer un delito contra funcionarios de los EU. La denuncia contiene acusaciones y el proceso judicial debe determinar su responsabilidad.

En una publicación en sus redes sociales, el DHS escribió: “El presunto cabecilla del fallido ataque terrorista dirigido contra UFC Freedom 250 es un extranjero ilegal. Álvarez no cumplió con salir del país cuando expiró su visa de turista B2 en 2001. Le fue otorgado DACA por la administración Obama. Este extranjero ilegal nunca debería haber sido permitido en nuestro país —y nos aseguraremos de que enfrente la justicia y sea rápidamente removido de nuestra nación”.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cinco hombres quedaron bajo cargos por el presunto complot. La lista incluye a Tycen C. Proper, de 19 años; Bryan Omar Roa, de 24; Michael Alan Thomas, de 32; Daniel K. Eskridge, de 32, así como Abraham Hermosillo Álvarez, de 31, con residencia en Omaha, Nebraska.

Morena niega vínculos

Por Claudia Arellano

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena rechazó las versiones que buscan relacionar al partido con Abraham Hermosillo Álvarez, identificado por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en la planeación de un atentado contra la Casa Blanca.

A través de un comunicado, la dirigencia nacional del instituto político aseguró que, tras una revisión realizada por la Secretaría de Organización y la Secretaría de Mexicanos en el Exterior, no existe registro alguno de esa persona como militante de Morena ni aparece en los padrones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Morena sostuvo que la posesión de propaganda, materiales o cualquier referencia relacionada con el movimiento, no constituye prueba de afiliación, representación o actuación bajo instrucciones del partido, por lo que consideró infundados los intentos de establecer una relación entre el señalado y la organización política.

Asimismo, el partido condenó cualquier acto de violencia, amenaza o atentado contra personas, instituciones o gobiernos, y reiteró que su actuación se ha conducido por vías pacíficas, democráticas e institucionales.

La dirigencia morenista reafirmó su compromiso con la legalidad, la democracia, la paz y el respeto entre las naciones, al tiempo que llamó a privilegiar la información verificada y el apego a los hechos frente a posibles actos de desinformación o estigmatización.