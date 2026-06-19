La clase política celebra triunfo del Tricolor

Apenas sonó el silbatazo final del partido entre México y Corea del Sur, con el marcador en favor delTricolor, las redes sociales y la clase política nacional entraron en modo celebración total: desde mensajes institucionales hasta publicaciones con perros, banderas y emojis.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se sumó al festejo virtual al repostear la publicación de la mandataria federal, Claudia Sheinbaum, con un mensaje breve: “Felicidades Presidenta al equipo de # 1 México”.

300 mil personas celebraron en el Zócalo y festivales futboleros

En la capital, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, reportó cifras casi de estadio mundialista urbano: más de 300 mil personas entre el Zócalo, calles del Centro y festivales futboleros. En su versión, la ciudad entera se convirtió en una pantalla gigante donde el grito de gol rebotó de esquina en esquina.

Antes del partido, el ambiente ya venía cargado de optimismo multicolor. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, pronosticando un 2-1 a favor de México, mientras que el coordinador de diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, se dijo confiando en la victoria con “mucha fe futbolera legislativa”, pasando por mensajes desde distintos partidos que, por una noche, coincidieron en algo raro en política mexicana: todos jugando en el mismo equipo.