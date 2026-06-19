Oposición critica respuesta a postura sobre seguridad

Legisladores de oposición calificaron como un error que la Presidenta Claudia Sheinbaum minimice las declaraciones realizadas por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que México ha perdido el control sobre parte de su territorio debido a la presencia del crimen organizado.

La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, sentenció que la mandataria no puede actuar como si no pasara nada, y que no basta con no engancharse con el estadounidense para evadir su responsabilidad y minimizar la situación que vive México.

“Es necesaria una posición clara frente a la percepción internacional de que los cárteles dirigen a México. Por eso, hoy enfatizo: México necesita una respuesta de Estado”, insistió.

TE RECOMENDAMOS: Con candidaturas competitivas El PVEM alista cartas para gubernaturas rumbo al 27

60 por ciento bajó el tráfico de drogas vía terrestre a EU

El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, rechazó cualquier tipo de intervención extranjera, y aseveró que corresponde al Estado resolver los problemas de inseguridad que enfrenta México, porque “(lo que) no se vale, es lo que hace el Gobierno mexicano, de poner el discurso de la soberanía, pero no actuar”.

La diputada panista Genoveva Huerta señaló que resulta doloroso e indignante escuchar a un mandatario extranjero realizar ese tipo de señalamientos sobre México ante las principales potencias económicas del mundo, pero consideró aún más preocupante la respuesta del Gobierno federal: “El miedo no se combate con discursos de soberanía vacía, se combate con firmeza, se combate con estrategia y con la fuerza del Estado”.

REACCIONAN ı Foto: Especial

Paulina Rubio, también diputada panista, afirmó que las declaraciones del mandatario estadounidense no resultan sorpresivas debido a que, a su juicio, la Presidenta Sheinbaum no ha ejercido plenamente sus facultades para investigar y sancionar a funcionarios y actores políticos señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Raúl Torres Guerrero, diputado migrante del PAN, hizo un llamado al Gobierno federal y a Morena para reconocer la gravedad de la situación de seguridad que enfrenta el país y trabajar en la recuperación del control de las fronteras y de las comunidades afectadas por la delincuencia.