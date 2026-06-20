Exploración en aguas profundas: confirmado, acuerdo con Petrobras

La próxima semana, un equipo de Petróleos Mexicanos (Pemex) viajará a Brasil para firmar y concretar un acuerdo con Petroleo Brasileiro (PetroBras), el corporativo extranjero con el que formalizará una alianza para la exploración en aguas profundas y cooperación bilateral.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el próximo lunes viajará Juan Carlos Carpio Fragoso, quien fue nombrado el mes pasado como director de Pemex, así como un equipo de la Secretaría de Energía, que encabeza Luz Elena González.

El Dato: El pasado 24 de abril, la mandataria sostuvo reuniones en Palacio Nacional con directivos de Petrobras, encabezados por su titular, Magda Chambriad.

“Pero sí se va a firmar. La próxima semana va un equipo de Pemex y de la Secretaría de Energía a Brasil, ya para firmar el acuerdo, el convenio, el mecanismo legal para poder tener una colaboración muy estrecha entre Petrobras y Pemex. Entonces, viaja el equipo para allá, y ahí van a tener una primera firma. Y de ahí, viene un trabajo muy importante”, dijo.

Descartó que vaya a acudir presencialmente a la firma, porque debe permanecer en el país para atender diversos asuntos pendientes. “No pensamos salir pronto del país, vamos a estar aquí, hay muchos temas y hay que estar aquí”, declaró.

1.65 millones de barriles diarios produce Pemex

No obstante, la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, evaluará si es necesario que la mandataria federal también signe el acuerdo de las petroleras, con el cual ratificó su respaldo y recordó que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva también ha dado su aval para tal trabajo conjunto.

“Va también el director de Pemex y un equipo de la Secretaría de Energía para poder ya hacer el detalle y hacer una primera firma. Y, bueno, habría que preguntarle a la consejera jurídica o a… si es necesaria la firma de los presidentes. No lo creo, yo creo que con los directores de Pemex y de Petrobras. Y obviamente está de acuerdo el presidente Lula y su servidora”, dijo.

Con la reciente apertura que Cuba dio para atraer inversiones desde el extranjero, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo ofreció a los empresarios interesados en inyectar capital en la isla la asesoría del Gobierno Federal.

Esta semana, la administración cubana avaló una serie de nuevas medidas para ampliar la actividad de su mercado, a fin de abrirse a la iniciativa privada y dotar de mayores capacidades a las empresas dentro de la isla.

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, la mandataria comentó que corresponde a las y los empresarios nacionales tomar la decisión de inyectar capital en la isla, mientras tanto, su administración reconoce este paso para la apertura de la economía que, estima, beneficiará a la población cubana.

“Pues tendrían que ser empresarios y empresarias mexicanas. Es un cambio importante en una decisión que toman las y los cubanos de abrir su economía. Y ahí están haciéndolo para la inversión, incluso llamando a cubanos que dejaron la isla hace tiempo a que inviertan en Cuba. Entonces, es importante reconocer esto que está haciendo el gobierno de Cuba junto con su pueblo”, comentó.

En ese sentido, dijo que aquellos que deseen invertir, pueden acercarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que se les apoye con el contacto para incursionar en Cuba.

“Empresarias, empresarios mexicanos que desean invertir en Cuba igual se pueden acercar a la cancillería, relaciones exteriores si es que quieren tener algún contacto especial”, dijo.