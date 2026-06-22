“No tienes calidad moral”, revira Montiel

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, durante una conferencia de prensa

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, elevó el tono contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien acusó de promover una intervención extranjera y de carecer de autoridad política para exigir definiciones en materia de seguridad y soberanía.

En un mensaje difundido en redes sociales, la dirigente morenista cuestionó a la mandataria panista por sus señalamientos hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum, y colocó el debate en el terreno de la defensa nacional.

El Tip: El martes, la Presidenta Sheinbaum reiteró que su Gobierno no cederá a entregar a Rubén Rocha, en tanto Estados Unidos no presente pruebas de sus acusaciones.

“¿Cómo te atreves a querer dar lecciones de ‘seguridad y soberanía’ después de que promueves la intervención extranjera?”, escribió Montiel Reyes.

TE RECOMENDAMOS: Estaba en el penal de Brooklyn Fallece uno de los extraditados por México a EU

También reprochó a Campos sus viajes fuera del país y afirmó que ha dejado el gobierno estatal durante periodos de hasta dos semanas, hecho que, según sostuvo, ha ocurrido en distintas ocasiones durante su administración: “Suman más tus viajes al extranjero que tus visitas a los municipios más pobres del estado”.

Con ese mensaje, ligó a la gobernadora con el expresidente Felipe Calderón y con la política de seguridad de los gobiernos panistas, a la que atribuyó una herencia de violencia: “Te recuerdo que fue García Luna quien, durante los gobiernos panistas, pactó con el crimen organizado, con una estrategia que, a todas luces, solo nos trajo más violencia”.

Montiel sostuvo que Campos no tiene “calidad moral” para emplazar a la Presidenta, después de acusarla de buscar el respaldo de otro país en asuntos internos.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, durante una conferencia de prensa ı Foto: Cuartoscuro

Otro tramo del mensaje llevó la confrontación al punto más duro, al calificar a la mandataria panista de Chihuahua como “traidora a la patria”.

“Porque defendemos la aplicación de la ley y el Estado de derecho en nuestro país, afirmamos que eres una traidora a la patria, pues promoviste la violación de nuestra soberanía”, expresó.

La dirigente morenista afirmó que el Gobierno federal defenderá la soberanía mexicana frente a lo que llamó “lo más rancio del conservadurismo hipócrita”.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, acusó a la mandataria estatal de sostener una postura “entreguista” frente a una eventual intervención externa.

El legislador sostuvo que el tema no es un debate sobre cooperación internacional ni sobre aplicación de la ley, sino un intento por normalizar la injerencia externa en asuntos que, a su juicio, corresponden solo a México. También señaló que la frontera norte “es parte de la Federación, no un enclave político subordinado a agendas ajenas”.