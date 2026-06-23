Advierten por agresividad acentuada en los torneos

Cientos de aficionados acudieron al Ángel de la Independencia el 11 de junio a festejar el triunfo de la Selección ante Sudáfrica

La intensidad emocional que generan eventos deportivos de gran magnitud, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, puede amplificar conductas agresivas y reacciones violentas debido a fenómenos de contagio emocional, identidad grupal y presión colectiva, advirtió la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Angélica Larios Delgado.

La especialista explicó que el futbol y otros espectáculos deportivos masivos conectan con aspectos profundos de la identidad individual y colectiva, lo que provoca que las emociones compartidas se potencien entre miles de personas y alcancen niveles difíciles de controlar.

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“Las emociones que se comparten generan una especie de redundancia y se potencian. Es algo que se propaga y nuestro cerebro tiene zonas específicas para ese contagio emocional”, dijo. De acuerdo con la experta en psicología del deporte, la combinación de factores como la identidad social exacerbada, la adrenalina propia de la competencia y, en algunos casos, el consumo de alcohol u otras sustancias, puede alterar el comportamiento colectivo y detonar respuestas agresivas cuando los aficionados perciben una amenaza hacia su equipo o consideran que se ha afectado el honor del grupo al que pertenecen. En el caso del futbol, explicó, los aficionados suelen identificarse profundamente con el resultado del encuentro y pueden sentirse agraviados por decisiones arbitrales o derrotas que interpretan como una ofensa personal.

Para la especialista, la Copa representa una oportunidad para observar los contrastes de la sociedad mexicana. Mientras en muchos espacios predominan la celebración, la convivencia y la hospitalidad hacia visitantes nacionales y extranjeros, en otros sectores afloran expresiones de intolerancia, frustración y violencia.

Consideró fundamental fortalecer la educación emocional, la cultura de paz y los mecanismos de convivencia social para evitar que la pasión deportiva se transforme en agresión en los eventos deportivos masivos.