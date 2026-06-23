Y decomisan 3 toneladas de cocaína

PARTE de la droga asegurada en Guerrero y Tlaxcala por las autoridades

AUTORIDADES FEDERALES aseguraron más de 2.1 toneladas de cocaína en Guerrero y 900 paquetes con polvo blanco de características similares a esa droga en Tlaxcala, en dos operativos contra el tráfico de narcóticos por mar y tierra. Las acciones incluyeron cinco detenidos en el Pacífico, así como el decomiso de seis armas largas, cartuchos, cargadores, equipo táctico y un inmueble bajo resguardo ministerial.

El mayor volumen confirmado provino de dos operativos marítimos recientes frente a Guerrero, donde personal de la Secretaría de Marina (Semar) interceptó cargamentos que, según el balance oficial, equivalen a alrededor de 4.2 millones de dosis fuera de circulación. Autoridades federales estimaron una afectación económica superior a 406 millones de pesos para grupos delictivos.

Con esos aseguramientos, la institución naval acumula al menos 13 operativos marítimos contra cocaína en el Océano Pacífico durante este año, con acciones frente a Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. El registro incluye seis golpes consecutivos durante mayo, además de los casos de junio. En tierra, la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Semar, realizaron un cateo en un domicilio ubicado en Camino Ex-Hacienda, colonia Centro, en San Diego Xocoyucan, municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.

PARTE de la droga asegurada en Guerrero y Tlaxcala por las autoridades ı Foto: Especial

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, difundió el operativo en redes sociales. La información oficial señala que la investigación inició en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, después de un informe y denuncia de personal de Seguridad federal.

De acuerdo con ese reporte, elementos de la SSPC observaron a una persona armada ingresar al inmueble, al que las autoridades vinculan con delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y distribución de narcóticos. Con esos datos, el Ministerio Público federal solicitó la orden de cateo.