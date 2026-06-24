Negociar y no bloquear, piden a camioneros

No agrada, nos comentan, a los sectores del transporte, industrial, de la construcción y textil el amago que han hecho organizaciones como la AMOTAC, de realizar bloqueos para exigir que el Gobierno cumpla una serie de demandas. Ayer en un pronunciamiento, diversas cámaras entre ellas la Concamin, la ANPACT, la Canacar, la Canapat, además de la CMIC y la Canaintex se deslindaron de las acciones con las que se busca desquiciar la movilidad de personas y mercancías. “El sector del autotransporte enfrenta diversos retos que requieren atención permanente y soluciones de fondo. Sin embargo, estamos convencidos de que la vía más efectiva para atender cualquier inquietud o demanda legítima es el diálogo institucional, la interlocución responsable y la construcción de acuerdos entre autoridades y sector productivo”, señalaron. Han dejado claro que cualquier interrupción en vías de comunicación generará afectaciones económicas. Pendientes de si la AMOTAC las lleva a cabo o ya no.