Reprueba uso de paridad para candidatear esposas

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum rechazó las intenciones de algunos gobernantes de usar como pretexto la equidad de género, para que sus esposas sean postuladas como candidatas al mismo cargo.

Ejemplo de estos casos es el estado de San Luis Potosí, donde desde el año pasado el PVEM levantó la mano de la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, para ser su posible candidata en las elecciones de 2027, bajo el argumento de que deben postular a una mujer, como parte de la lucha por la equidad de género.

50 por ciento de las candidaturas deben ser para mujeres

La mandataria federal reprobó la labor por hacer que más mujeres lleguen a cargos gubernamentales sea utilizado para prácticas que constituyen nepotismo, por lo que llamó a no abusar.

“Entonces, no hay que limitar. Hay que garantizar la equidad de género, sí, pero no hay que abusar para orientar a quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Ese es mi punto de vista. Ahora, eso no está legislado para el 2027, tendría que avanzarse en esa legislación”.

En su conferencia de este martes, Sheinbaum Pardo destacó que el INE ya cuenta con lineamientos para conducir la aplicación de la paridad de género en las contiendas electorales: “No estoy de acuerdo con que se proponga a un familiar directo. Y tampoco estoy de acuerdo en que se use el cambio, en el caso del género, para justificar el que vaya una persona u otra persona. El INE ya tiene regulado la igualdad de género”.

Recordó que desde el año pasado envió una reforma para prohibir esta práctica desde las elecciones de 2027, pero el Congreso determinó aplicarla hasta 2030; en cambio, Morena determinó incluir en sus estatutos esta encomienda para hacerla aplicable para sí, a partir de las elecciones del siguiente año.

“Lo he mencionado ya. No estoy de acuerdo en que un familiar herede su puesto, una persona herede su puesto a un familiar, aunque sea por elección popular. Yo no estoy de acuerdo. Tan es así que hice la propuesta para que en la Constitución quedara que no puede haber una persona y, después, el que le siga sea la esposa, el primo, hermano, el padre, la madre… hasta el cuarto nivel, que es como está en la ley”, reiteró.