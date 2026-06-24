Van 15 por Guerrero, sólo 3 competitivas

¿Pues qué regalan?, nos comentan, se preguntaban ayer los registradores de Morena al darse cuenta de que no dejaban de caer las solicitudes de registro de aspirantes a la gubernatura de Guerrero. Al final resultó que están interesados en gobernar la entidad nada menos y nada más que 15 políticas y políticos del más variado origen, aunque claramente con posibilidades diferenciadas de triunfar. Entre quienes llevan el pulso político de la entidad, consideran, sin embargo, que no hay que hacerse muchas bolas, porque son claramente tres los perfiles que tienen mayor presencia y conocimiento entre los guerrerenses: la senadora con licencia Beatriz Mojica, la exconsejera de la Presidencia de la República, Esthela Damián y la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López. Nos dicen que los otros nombres sólo hay que tenerlos en lista, porque una vez definido quién quedará como coordinadora de la defensa de la transformación y por ende será candidata a la gubernatura, aquellos ofrecerán su apoyo, aunque no gratuitamente. Pendientes.