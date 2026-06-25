Terribles imágenes

Las imágenes de destrucción que circularon ayer tras los dos sismos —uno de 7.5 y otro de 7.2 grados— que sacudieron a Venezuela hicieron a muchos recordar momentos terribles por los que atravesó nuestro país en 1985: edificios colapsados o en llamas y una respuesta que a la distancia parece limitada ante la dimensión de la tragedia. Los reportes preliminares presentados la tarde de ayer cuantificaban 32 personas fallecidas, aunque ya algunas estimaciones anticipan la posibilidad de que esta cifra pueda subir a cientos o tal vez a miles. Venezuela, nos comentan, tendrá apoyo en los siguientes días. Por lo pronto, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha informado que México ayudará. “Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”, refirió. Pendientes.