Desplome afgano de opio pone a México en 2.o lugar

México aparece como el segundo mayor productor mundial de opio, sólo detrás de Myanmar, después de la histórica contracción de 95 por ciento de la producción afgana de esta planta utilizada como precursor de heroína, según el Informe Mundial sobre Drogas 2026.

A pesar de la baja en los cultivos afganos, la producción mexicana de esta planta no registró aumentos o cambios significativos para suplir la demanda internacional de heroína.

Datos del informe ubican a México como otro productor importante de amapola, pero con una trayectoria distinta. Las estimaciones disponibles para el país indican, incluso, una baja en el área cultivada, al menos hasta 2022, sin registro de una expansión destinada a sustituir el suministro procedente de Afganistán.

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El caso de Afganistán es relevante para explicar por qué México subió en el ranking, aun cuando su producción bajó. El país gobernado por talibanes desde 2021 pasó de 232 mil hectáreas de cultivo de amapola en 2022 a 10 mil 200 en 2025, una reducción que modificó el suministro mundial de opiáceos. La producción total de opio cayó de seis mil 200 toneladas a unas 296 en el mismo periodo, tras la prohibición de drogas aplicada a partir de 2023 en esa nación.

El reporte coloca ese cambio como un punto de inflexión para los mercados ilícitos de opioides. Por décadas, Afganistán ocupó el papel central en la oferta internacional de heroína; pero la baja en el cultivo y producción alteró varios mercados.

La UNODC comparó esa caída con los países que monitorea de forma regular por cultivo ilícito de amapola y producción de opio. En esa lista aparecen México, Myanmar y la República Democrática Popular Lao. El organismo no detectó señales de que esas naciones eleven su producción para compensar el déficit afgano.

Sin un reemplazo rápido desde México, Myanmar o Laos, la UNODC apunta a otro riesgo del mercado. Los traficantes podrían recurrir a opioides sintéticos, como fentanilos, nitazenos u orfinas, debido a la dificultad para ampliar cultivos de amapola o reconstruir redes de tráfico de heroína en poco tiempo.

El opio es una sustancia natural con propiedades analgésicas y narcóticas utilizada como base para productir la heroína.