A propósito de…

Y en medio del escándalo que se desató por las acusaciones de violencia familiar contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, nos dicen que el caso y la indignación han servido para refrescar y recordar que las autoridades tienen otros pendientes en los que la justicia no ha podido llegar. Y es que, como nos dijeron, el asunto de Rodríguez Padilla quedó en manos de la Fiscalía General de Morelos y algunas figuras de la oposición, como la diputada federal naranja Ivonne Ortega, recordaron que precisamente esa fiscalía estatal tiene entre sus carpetas por completar la denuncia presentada contra el exgobernador de Morelos y legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco, por la presunta comisión de un delito sexual. Nos comentan que en el asunto en particular del exfutbolista, lo más preocupante es que no han faltado señalamientos que se apilan a las investigaciones en su contra y por conductas que también tienen que ver con la violencia contra las mujeres. Que no haya ningún pretexto, ningún cargo y ninguna filiación política para que no caiga todo el peso de la ley contra los violentadores, pidieron.