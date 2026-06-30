El partido que viene

Nos hacen ver que el desafío que tendrá México este martes va más allá de los términos deportivos, pues aunque por todos es sabido que a la Selección Nacional le tocará tratar de derrotar a Ecuador para regalar más momentos de júbilo a la población, acá es donde viene lo que para muchos es más difícil que anotar goles y asegurar el pase al quinto partido: la civilidad en masa en los festejos de la afición. Nos dicen que si ya vimos ejemplos de conductas vergonzosas durante los triunfos anteriores que ha tenido el representativo mexicano en el Mundial, es muy posible —o casi seguro— que seamos testigos de escenas incluso más desagradables que comprometen no sólo la imagen urbana sino hasta la integridad de otras personas. Ojalá que no. Mientras tanto, en un esfuerzo por hacer más llevadera la gestión de los posibles festejos, el Gobierno federal decretó que burócratas, escuelas —y quien quiera hacerlo desde el sector privado— podrán desarrollar sus actividades ordinarias desde casa, con el fin de reducir la movilidad y facilitar los operativos vinculados con la Copa Mundial. Atentos.