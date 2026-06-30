Feliz en el Mundial… ¿y la alcaldía?

Saltaron de coraje, nos comentan, vecinos de Cuajimalpa que, al andar viendo los videos del Mundial que publica la FIFA, encontraron que en al menos uno —grabado durante un partido del Tri— aparece feliz y contento el alcalde Carlos Orvañanos. Y reaccionaron así porque, señalan, se trata de una imagen que revela cómo el funcionario anda muy metido disfrutando del Mundial, mientras la alcaldía sigue enfrentando problemas recurrentes de inundaciones, así como un incremento en la percepción de inseguridad en distintas colonias. Esos mismos vecinos nos aseguran que Orvañanos no es de los que se pierdan los encuentros del Tri y dicen que hasta se ha movido a Estados Unidos para ver otros partidos. Cierto o no, la gran duda que tienen es si para su periplo mundialista el funcionario estaría echando mano de recursos públicos. Por lo pronto, nos dicen que cuando se lo encuentren le pedirán que transparente sus gastos y, sobre todo, que no se desentienda así de la chamba. Pendientes.

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