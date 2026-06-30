“La gente quiere gobiernos que resuelvan, no discursos”

Morena deberá privilegiar el trabajo sobre las promesas, con miras al proceso electoral del próximo año, ya que la ciudadanía exige una nueva forma de gobernar basada en el cumplimiento de compromisos y no únicamente en el discurso político, consideró la alcaldesa con licencia de La Paz, Milena Quiroga, aspirante a la candidatura de la 4T a la gubernatura de Baja California Sur.

En entrevista para Al Mediodía con Solórzano, el noticiario de La Razón, Quiroga Romero aseguró que los resultados de las dos administraciones consecutivas que encabezó en el ayuntamiento de La Paz ­­—en materia hídrica, seguridad, desarrollo social y recuperación de espacios comunitarios— respaldan su aspiración de liderar la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en su entidad.

La ingeniera civil de profesión formalizó, el pasado 23 de junio, su registro en el proceso interno que definirá a quien encabezará los trabajos de organización territorial rumbo a la elección por la gubernatura y es la única mujer inscrita en el proceso por parte de Morena.

Tras su nominación, anunció una gira por los cinco municipios de Baja California Sur para dialogar con la ciudadanía, mediante el trabajo territorial, para presentar su proyecto político: ”Mi carta de presentación son los resultados”, dijo.

Milena Quiroga, en entrevista en Al Mediodía con Solórzano, ayer. ı Foto: Omar Ávalos|La Razón

Javier Solórzano (JS): ¿Alguna vez imaginó, cuando era adolescente, que buscaría gobernar su estado?

Milena Quiroga (MQ): A los 15 años estaba estudiando la preparatoria y pensando qué quería hacer con mi vida. Decidí estudiar ingeniería civil porque me preocupaba profundamente el problema del agua en La Paz. Desde entonces, participé desde la sociedad civil buscando soluciones y fue ahí donde nació mi compromiso con mi comunidad.

Ese interés, explicó la alcaldesa, terminó convirtiéndose en una de las principales políticas públicas de sus dos administraciones municipales.

“Durante muchos años se hablaba del problema del agua, pero no se resolvía. Nosotros eliminamos prácticas irregulares, impulsamos proyectos que estuvieron detenidos durante décadas y logramos que, después de casi 40 años, pudiera aprovecharse el agua almacenada en una presa.”

La exalcaldesa destacó que en su gestión se ha enfocado también en el impulsó de la construcción de tanques de almacenamiento y bebederos públicos para garantizar el acceso al agua potable y ponerla al servicio a la población del municipio sudcaliforniano.

ATENCIÓN A LAS CAUSAS. Para Quiroga Romero, la seguridad no puede limitarse únicamente al fortalecimiento de las corporaciones policiales. Durante su administración, aseguró en la entrevista, trabajó a partir de dos frentes: mejorar las condiciones laborales de los cuerpos de seguridad y ampliar las oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

(JS): ¿Cuál considera que fue el principal avance en materia de seguridad en su administración?

(MQ): Recibimos una corporación con enormes desafíos. Capacitamos y certificamos a los policías, incrementamos hasta en 46 por ciento sus salarios, creamos la Patrulla Violeta y la Patrulla Cibernética. Hoy podemos decir que La Paz tiene la policía mejor pagada y equipada del estado.

Sostuvo que las administraciones deben considerar que la prevención comienza mucho antes de la actuación policial: “Quienes generan violencia también son producto de desigualdades. Por eso creamos el programa Impulso, con más de 120 instructores deportivos y culturales que ofrecen actividades gratuitas en espacios públicos. Recuperamos más de 90 parques y canchas para que niñas, niños y jóvenes tengan alternativas de desarrollo”.

Entre éstas acciones figura la construcción del Centro Deportivo Municipal El Piojillo y un gimnasio de box, en una colonia popular, medidas que buscan reconstruir el tejido social.

EL PAPEL DE LA IZQUIERDA. El escenario político nacional y el desgaste que enfrentan diversos gobiernos en América Latina no son ajenos a la edil paceña, quien compartió con este medio que la principal lección para quienes aspiran a gobernar consiste en cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

(JS): ¿Qué enseñanza deja ese contexto político para Morena?

(MQ): La gente ya no quiere discursos ni fotografías. Quiere gobiernos que resuelvan problemas. Hoy existe mucha más información, las personas comparan, evalúan y exigen resultados. Si los gobiernos cumplen, la ciudadanía lo reconoce; si no, también lo castiga.

Quiroga añadió que esa transformación obliga a los servidores públicos a actuar con congruencia.

“Yo nunca había participado en política. Incluso preferí hacer el servicio militar antes que mi servicio social en una dependencia gubernamental porque tenía la percepción de que ahí había corrupción y simulación. Cuando llegué al gobierno confirmé que muchas cosas debían cambiar, pero también entendí que desde adentro se podían transformar.”

CONFIANZA EN LA 4T. Milena Quiroga externó su confianza en que el proceso interno de Morena para definir la Coordinación Estatal en Baja California Sur y en el resto de las entidades en juego en la próxima elección avance de acuerdo con las reglas que su partido ha establecido.

(JS): ¿Cómo observa la competencia interna?

(MQ): Cada persona tiene una aspiración legítima. Yo creo en este proceso y en la decisión que tome Morena. No se trata de un proyecto personal; se trata de fortalecer un proyecto nacional. El resultado que determine el partido lo voy a respetar.

La alcaldesa con licencia explicó que, tras concluir la etapa de registros, recorrerá localidades de los cinco municipios que integran Baja California Sur para mantener contacto directo con la ciudadanía y escuchar propuestas.

RETOS. La política morenista reconoció que el hecho de que el crecimiento económico de la entidad esté impulsado por destinos turísticos como Los Cabos puede generar brechas de desigualdad, por lo que éste figura como uno de los principales desafíos por enfrentar en la próxima administración estatal.

“Tenemos un enorme potencial económico, pero esa riqueza debe llegar a todas las familias. Baja California Sur puede seguir creciendo de manera responsable, sustentable y con justicia social”, declaró al periodista Javier Solórzano.

Convencida de que el trabajo realizado en La Paz respalda su aspiración, Milena Quiroga asegura que será la ciudadanía quien evalúe si ese modelo de gobierno puede extenderse al resto del estado en el que busca combatir las desigualdades sociales mediante el desarrollo económico.

“Mi carta de presentación no son las promesas; son los resultados. Demostramos que sí se puede resolver el problema del agua, fortalecer la seguridad y recuperar los espacios públicos. Esa es la forma en la que creo que debe gobernarse”, concluyó Milena Quiroga.

MILENA QUIROGA

FORMACIÓN: Ingeniera civil por el Instituto Tecnológico de La Paz en 2008.

TRAYECTORIA: Afiliada a Morena en 2018, fue diputada local en la XV Legislatura del Congreso estatal. El 27 de septiembre de 2021 tomó protesta como edil de La Paz, cargo en el que fue reelecta en los omicios del 2 de junio de 2024.