¿Se acaban las ideas?

Vaya crítica, nos comentan, la que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum a las dirigencias de Acción Nacional y a sus 111 Soluciones para México, entre las que se incluyen propuestas ya vistas en otros países —como El Salvador o EU—, como la de invertir recursos millonarios en la construcción de una megacárcel. Además de sugerir que hay una crisis de innovación en los planteamientos de la oposición, la mandataria señaló a los blanquiazules por aferrarse a restaurar el pasado neoliberal, incluso consideró que ese programa de acciones termina por dar la razón al oficialismo, pues “presentan lo que siempre hemos dicho (…) regresar al pasado de corrupción y privilegios”. Sheinbaum también cuestionó la autenticidad de patriotismo del PAN, al que acusó de fantasear con la intervención extranjera en México y en este apartado repartió algunos reclamos velados —a quien corresponda— contra figuras del panismo. “¿Cómo pueden tener el concepto de patria si cada tercer día van a EU a hablar mal de México? ¿Cómo se pueden decir patriotas si son los que están llamando a que EU venga a invadirnos? Zas.