Se ponen las pilas

Nos piden echar ojo al refuerzo de capacidades que estará haciendo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para resolver los fallos del sistema eléctrico que suelen presentarse en esta temporada veraniega, en la que usuarios de todo el país llevan el servicio al límite para sortear las altas temperaturas y otros inconvenientes. De acuerdo con lo que adelantó la directora de la empresa, Emilia Calleja, hay un plan bien trazado que contempla reuniones técnicas en los estados, para revisar puntos flacos, visitas a las instalaciones estratégicas y mecanismos que permitan que la atención de demandas no concluya sólo con recibir alguna queja, sino que exista personal que acompañe los problemas y que no los suelte hasta que estén resueltos. Para esto, dijo la titular de la CFE, la compañía está afinando los protocolos para agilizar su respuesta a través de todos los canales posibles, desde las líneas telefónicas hasta sus redes sociales, todo encaminado a que la Comisión haga un buen músculo en el terreno de la confiabilidad y la calidad del servicio de energía.