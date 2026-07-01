Emociones futboleras pueden dañar la salud

Para Sergio Varela Hernández, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en sociología y antropología del deporte, lo que hoy vive México no constituye un hecho extraordinario, sino una manifestación profundamente humana.

“Todas las sociedades tienen fiestas. Es parte constitutiva de la humanidad tener espacios de celebración y momentos importantes para festejar”, explicó.

El Dato: la victoria de la Selección Mexicana sobre Chequia se convirtió en tragedia el 24 de junio en Cabo San Lucas, BCS, cuando un conductor atropelló a la multitud aficionada.

Asimismo, el especialista dijo que la Copa Mundial de la FIFA 2026 no sólo ha transformado el paisaje urbano de México; también ha impactado el estado emocional de millones de personas: “Cada triunfo, cada gol y cada jugada decisiva provocan una intensa descarga de emociones que, según especialistas, tiene efectos tanto positivos como negativos sobre la salud física y mental”.

De igual manera, el académico sostuvo que la alegría compartida, los abrazos entre desconocidos y las celebraciones multitudinarias favorecen la liberación de sustancias como dopamina, serotonina y endorfinas, las cuales están relacionadas con el bienestar, el placer y la disminución del estrés.

“Al mismo tiempo, el sentido de pertenencia que genera apoyar a una selección nacional fortalece los vínculos sociales, reduce la sensación de aislamiento y mejora el estado de ánimo”, explicó Sergio Varela.

No obstante, el médico familiar explicó que existe otra cara de la euforia, ya que, durante encuentros de alta tensión, como los que se viven en una Copa del Mundo, el organismo incrementa la producción de adrenalina y cortisol: “Hormonas que aceleran el ritmo cardiaco, elevan la presión arterial y aumentan la demanda de oxígeno del corazón. En personas con hipertensión, enfermedades cardiovasculares o antecedentes de ansiedad, esa respuesta fisiológica puede representar un factor de riesgo”.

Detalló que el fenómeno ha trascendido las fronteras del país al grado que investigadores y especialistas en ciencias sociales “observan con interés cómo el futbol ha logrado reunir a cientos de miles de personas en un mismo espacio para compartir emociones que, durante algunos días, parecen borrar diferencias políticas, económicas o culturales”.

Hugo Sánchez, investigador del Laboratorio de Neuropsicofarmacología y Estimación Temporal de la Facultad de Psicología, dijo: “ponernos la camiseta de nuestro equipo nos hace empáticos y desarrollamos conductas que no nos permitiríamos en condiciones normales”.

El psicólogo agregó que este tipo de encuentros deportivos, donde se desata la euforia colectiva, favorecen la mimetización y relaciones fraternas entre personas desconocidas: “La mimetización nos lleva a tener conductas que no nos permitiríamos en condiciones normales; no obstante, también pueden ser liberadoras de estrés, ansiedad y algunos otros tipos de beneficios. Además de ver a tu equipo ganar, también debe existir la regulación emocional”.

Y en las celebraciones, 670 incidentes por día

| Por Yulia Bonilla |

Las diversas instancias del sector salud han atendido un promedio diario de 670 incidentes relacionadas con las celebraciones mundialistas en México, así lo reportó el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich.

En la conferencia presidencial, el funcionario federal destacó que, desde meses atrás, el país se preparó con un sistema de vigilancia con el cual se ha logrado identificar los casos que requieren consulta para la atención de golpes o lesiones menores.

576 mil 800 personas han acudido al Fan Fest capitalino

Precisó que únicamente 25 personas han necesitado hospitalización y sólo un fallecimiento de un hombre que murió por infarto el día de la inauguración del evento mundialista: “Si tenemos todo un sistema de vigilancia de salud.

En promedio se están atendiendo alrededor de 670 personas en forma cotidiana en los centros donde se está llevando a cabo los partidos, aunque el sistema de vigilancia está en todo el país en este momento. Afortunadamente, hemos tenido sólo un fallecimiento, que ocurrió en sitio, de una persona que tuvo un infarto”.

También aseguró que durante las celebraciones mundialistas han logrado contener el consumo de alcohol y drogas entre la afición que acude a celebrar.

“Me preguntan: ¿ha habido mayor consumo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas o de sustancias, drogas activas, etcétera? Y prácticamente se ha logrado contener, a lo que es la situación normal. Así es que el reporte sigue siendo muy positivo y no nada más en los centros donde es el futbol, sino también en los Fan Fest”, afirmó.

Kershenobich comentó que se encuentran preparados para prevenir lo que pueda ocurrir en caso de que la Selección Mexicana gane su partido frente a Ecuador: “Estamos preparados por si ganamos, y anticipamos que tendremos una celebración mucho mayor… Exactamente, por eso estamos preparados para una celebración mucho mayor”.

Durante los partidos de la Selección Mexicana, el gobierno capitalino ha implementado ley seca localizada, al restringir la venta de bebidas alcohólicas en zonas de alta afluencia y alrededores del Estadio Ciudad de México.La medida busca prevenir el consumo en la vía pública y garantizar la seguridad.