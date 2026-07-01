Presume ASF recuperación de recursos para gobiernos locales

Primera Entrega de Informes de la Cuenta Pública 2025 de la institución, ante la Cámara de Diputados, ayer.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que, como resultado de las revisiones practicadas a la distribución de participaciones federales, se recuperaron recursos que no fueron entregados oportunamente a los gobiernos municipales, por lo que únicamente quedó pendiente por aclarar un monto de 1.4 millones de pesos, de un universo superior a los 300 mil millones distribuidos a través de participaciones federales.

Durante la entrega de la primera serie de informes individuales de la Cuenta Pública 2025, correspondiente al primer año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la ASF, Aureliano Hernández, explicó que la dependencia auditó la distribución de participaciones federales en las 32 entidades federativas, verificando 29 mil 736 transferencias realizadas a dos mil 478 municipios y alcaldías.

El Dato: La Presidenta Sheinbaum pidió ayer a la Auditoría Superior investigar la Mansión Dorada y la empresa inmobiliaria de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

La primera entrega de informes fue presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, donde el auditor dio a conocer los resultados de las revisiones practicadas entre mayo y junio del año pasado.

La segunda entrega de informes está programada para el último día hábil de octubre de 2026, mientras que la tercera y última deberá realizarse a más tardar el 20 de febrero de 2027.

En materia de combate a la corrupción, Hernández Palacios informó que durante sus primeros 100 días al frente de la ASF se iniciaron 31 expedientes de investigación relacionados con entes de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, detalló que el órgano fiscalizador presentó 21 denuncias penales por un posible daño patrimonial superior a 600 millones de pesos, gracias a las nuevas facultades que le permiten reportar presuntas irregularidades sin esperar la conclusión del proceso completo.

Además, la ASF promovió 30 expedientes por responsabilidades administrativas graves, derivados de presuntas colusiones detectadas en procedimientos de contratación pública.

El control de la Cuenta Pública correspondientes al año pasado abarcaron dependencias, organismos y empresas de la administración pública federal, así como gobiernos estatales y municipales que ejercen recursos federales.

La entrega de los informes se realizó conforme al formato aprobado por la Comisión de Vigilancia de la ASF, presidida por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Javier Herrera, durante su reunión ordinaria.

Tras la ponencia del auditor superior de la Federación, diputados de Acción Nacional y del PRI demandaron a Hernández Palacios garantizar que la ASF actúe con plena independencia, autonomía y rigor técnico, al advertir que el órgano fiscalizador no debe convertirse en un instrumento de persecución política ni favorecer al Gobierno en turno.

El diputado albiazul Héctor Saúl Téllez afirmó que la ASF es una de las pocas instituciones que aún representan un contrapeso al Ejecutivo tras la desaparición de diversos órganos autónomos.

“Hoy reiteramos esa confianza convencidos de que la Auditoría Superior de la Federación debe seguir siendo una institución técnica, objetiva y absolutamente ajena a cualquier interés político”, señaló el legislador.

Por el PRI, el legislador Carlos Mancilla llamó a cumplir el compromiso que asumió al rendir protesta y ejercer sus atribuciones con imparcialidad, independencia y profesionalismo. “La autonomía no es un privilegio; es una enorme responsabilidad y solamente tiene sentido cuando se ejerce con absoluta imparcialidad, con rigor técnico y con independencia frente al poder político partidista”, sostuvo.

...Y destaca reingeniería institucional

| Por Claudia Arellano |

A 100 días de asumir la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández destacó “una profunda reestructuración institucional, un nuevo modelo de auditorías integrales y un incremento en la cobertura de fiscalización en los tres órdenes de gobierno” durante su primer informe de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados.

Hernández Palacios afirmó que el nuevo Programa Anual de Auditorías “contempla la realización de dos mil 244 revisiones, bajo un esquema que busca revisar de manera integral el ejercicio de los recursos públicos, en sustitución del modelo de auditorías aisladas”.

30 expedientes presentó por responsabilidad administrativa

Del total de revisiones programadas, 209 corresponderán al ámbito federal y, por primera vez, abarcarán la totalidad de las dependencias federales.

Asimismo, informó que las fiscalizaciones alcanzarán a mil 733 entes públicos de los tres órdenes de Gobierno, entre dependencias federales, entidades federativas, municipios, alcaldías y organismos públicos descentralizados.

También anunció que “la ASF revisará a mil 276 municipios y alcaldías, lo que representa la primera ocasión en que el órgano fiscalizador tendrá presencia directa en más de la mitad de los gobiernos municipales del país”.

El funcionario dio a conocer que ya fueron firmados convenios de colaboración con 30 auditorías estatales, con el objetivo de homologar los procesos de fiscalización y avanzar hacia una cobertura total de los municipios del país.

Como parte de la reorganización institucional, la ASF creó una Unidad Especializada en Inteligencia y Análisis, encargada de detectar esquemas de riesgo y posibles operaciones irregulares, así como una Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense, que podrá investigar presuntas faltas administrativas graves de manera independiente al proceso tradicional de revisión.

Además, detalló que fueron creadas seis auditorías especializadas, enfocadas tanto en la fiscalización de las 32 entidades federativas y en los municipios como en sectores estratégicos del Gobierno federal, entre ellos la salud, educación, seguridad, así como en energía, infraestructura y hacienda. También se estableció una Secretaría General de Fiscalización, responsable de supervisar la calidad de las evaluaciones.

Se estipuló una Unidad de Atención Ciudadana, mediante la cual la población podrá presentar denuncias de corrupción a través de Internet, redes sociales, correo electrónico o WhatsApp, incluso de forma anónima.

Como ejemplo, Hernández Palacios señaló que un ente federal de infraestructura que anteriormente era revisado mediante 30 revisiones sobre 20 proyectos, equivalentes a menos del 30 por ciento de su presupuesto, ahora será fiscalizado mediante una sola iinspección integral que abarcará la totalidad de los recursos ejercidos.