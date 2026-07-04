Tras abuso de poder, a firmar al juzgado

Y se ha informado que al alcalde de Metepec, Fernando Flores, un juez le ha impuesto medidas cautelares tras imputársele los delitos de abuso de autoridad y lesiones. No pocos tienen frescas las imágenes aquellas en las que se le ve irrumpiendo en un deportivo al frente de sujetos armados —sus escoltas—, alguno hasta con arma larga, para tratar de arremeter contra un hombre que se encuentra adentro de las instalaciones. Bueno, pues resulta que casi un mes después de esos hechos, la fiscalía mexiquense imputó a Flores Fernández —al que por cierto desarropó el PAN, partido por el que contendió a la presidencia municipal—. Se ha informado que para librar la acusación por lesiones llegó a un acuerdo reparatorio, sin embargo, el delito de abuso de autoridad persiste por el momento y por esa razón deberá acudir a firmar al juzgado en los primeros cinco días de cada mes en tanto siga abierto el proceso y no podrá acercarse ni al deportivo ni a las víctimas. Está empezando a pagar los platos rotos. Pendientes.