Personas trans levantan plantón en Segob

Integrantes de la comunidad, durante la manifestación en Gobernación, ayer.

Integrantes de colectivos de la población trans retiraron este jueves el plantón que mantuvieron durante más de 20 días frente a la Secretaría de Gobernación (Segob), tras alcanzar un acuerdo con las autoridades, cuyos términos no fueron dados a conocer al cierre de esta edición.

Horas antes de levantar el campamento, las personas manifestantes protagonizaron una jornada de protestas que incluyó el incendio de prendas de ropa colocadas en uno de los accesos de la dependencia federal, bloqueos en Paseo de la Reforma y daños a estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Metrobús.

El plantón fue instalado sobre la calle Liverpool, con el objetivo de exigir la aprobación de una Ley Integral Trans, que garantice el reconocimiento de la identidad de género, el acceso a la vivienda, servicios de salud, oportunidades laborales y medidas para combatir la violencia contra esta población.

Durante la protesta frente a la Segob, las personas manifestantes arrojaron basura al inmueble e incendiaron prendas de vestir que colgaron en la herrería de una de las puertas de acceso. El fuego no se propagó al edificio, ya que fue controlado por personal de seguridad.

Elementos de seguridad utilizaron extintores y agua a presión para replegar a las personas manifestantes, quienes se dirigieron hacia Paseo de la Reforma e Insurgentes con rumbo al Zócalo.

La movilización escaló cuando un grupo irrumpió en la Torre del Bienestar, ubicada sobre Paseo de la Reforma, tras romper los cristales del inmueble. Desde el interior lanzaron mobiliario y equipos electrónicos hacia la vía pública.

Videos difundidos en redes sociales muestran que parte del contingente también ocasionó daños en las estaciones Hidalgo y Bellas Artes de la Línea 2 del Metro, así como en estaciones de las líneas 1, 4 y 7 del Metrobús.