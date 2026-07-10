Temblor en México HOY 10 de julio: Noticias AL MOMENTO de sismos

Esta es la actividad sísmica de hoy.

México está ubicado en una zona de alta sismicidad, por lo que son frecuentes los movimientos telúricos, especialmente en la zona sur (Guerrero, Chiapas y Oaxaca), así como la zona centro del país, donde se ubica la capital mexicana.

Por ello, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) lleva un monitoreo de todos los sismos que se registran en territorio nacional, desde los más fuertes hasta aquellos más pequeños, es decir, con magnitud menor a 3.0, considerados microsismos, los cuales son frecuentes en la Ciudad de México.

Imagen ilustrativa de un sismógrafo. ı Foto: Adobe Stock

Aunque todo el tiempo ocurren sismos —pues son parte de la naturaleza del movimiento de las placas tectónicas—, solo algunos requieren atención especial por su repercusión en el territorio del estado donde se originó o de las entidades cercanas.

Estos son todos los sismos registrados hoy 10 de julio.

¿Qué sismos se han registrado en México HOY 10 de julio?

Hasta las 08:00 horas de este viernes 10 de julio, la actividad sísmica en territorio nacional comenzó con dos movimientos telúricos de magnitud igual o mayor a 4.0.

Sismo magnitud 4.2 , localizado 54 kilómetros al noreste de Matías Romero, Oaxaca, a las 05:04 horas

Sismo magnitud 4.1, localizado 13 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 05:31 horas

SISMO Magnitud 4.2 Loc. 54 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX 10/07/26 05:04:42 Lat 17.164 Lon -94.638 Pf 131.2 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 10, 2026

SISMO Magnitud 4.1 Loc. 13 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 10/07/26 05:31:52 Lat 16.748 Lon -99.504 Pf 17.9 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 10, 2026

El SSN lleva registro de todos los sismos ocurridos en territorio nacional, por lo que, de ocurrir, se dará a conocer a través de sus canales oficiales.

Reporte matutino de sismicidad 2026-07-10 que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 05:00 horas, disponible en: https://t.co/FMg54v7xKn — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 10, 2026

¿Qué hacer en caso de sismo?

Un sismo es un evento impredecible, por lo que más vale conocer las medidas de prevención para llevar a cabo antes, durante y después de un episodio de este tipo.

Antes:

Establecer un plan de emergencia familiar y ubicar zonas seguras y rutas de evacuación

Revisar y asegurar muebles u objetos que puedan caer

Tener a la mano un botiquín , linterna, radio a pilas y documentos importantes

Participar en simulacros y prepararse para mantener la calma

Durante:

Mantener la calma y, en caso de poder evacuar, protegerse, preferentemente bajo una mesa resistente

Alejarse de ventanas , vidrios , puertas y objetos que puedan caer

No usar elevadores ni salir corriendo ; si va en vehículo, detenerse en lugar seguro y quedarse dentro

Seguir el plan de emergencia establecido y ayudar a personas vulnerables

Después:

Revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios si es necesario

Evitar caminar descalzo o en lugares oscuros ; controlar fugas de gas, agua y electricidad

No usar fósforos o llaves eléctricas ; usar linternas a pilas para iluminarse

Estar informado por medios confiables , colaborar con autoridades y evitar difundir rumores

Revisar la seguridad estructural del lugar antes de volver a entrar

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