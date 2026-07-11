Calienta a Noroña que lo batearan

No gustó ni tantito a Gerardo Fernández Noroña que su coordinador, Ignacio Mier, prácticamente lo hiciera de lado de cara al proceso para definir quién conducirá la Mesa Directiva en el Senado de la República, en el próximo periodo de sesiones. “¡¿Cómo se atreve?!”, soltó el polémico legislador en una de sus videocharlas. Es sabido que por ese cargo suspira y mucho Fernández Noroña, porque en el tiempo en el que ya lo tuvo —al principio de la legislatura— le dio mucho foco, fama y por supuesto poder. De ahí su fuerte reacción: “O sea, si yo participo y saco un voto, pues ya, pues no tengo apoyo. Primero voy a consultar, a ver cómo anda el ánimo. Si no tienen ánimo de apoyarme, ¿para qué me meto?, ¿no? ¿Cómo se atreve?… Porque además puede hacer su tarea. Hablar con uno: hoy no, mira, ya fuiste, hombre. Pero, esas maneras ¿cómo? Y hace esas declaraciones a la prensa, pues desafortunadísimas”, indicó. El proceso para la designación del nuevo presidente del Senado será el mes entrante. Por lo pronto, pendientes.