El depa del pato Merlín

Vaya historia la de la familia dueña del pato Merlín, a la que, en la víspera del Mundial, se le ocurrió vestir a su mascota con una playera de la Selección y lanzarse ese día, como muchos otros, a su trabajo que consiste en la venta de aguas. Y es que esa decisión precipitó muchas buenas noticias: el pato se convirtió en un fenómeno viral en las benditas redes y en una mascota “no oficial” de la Copa del Mundo cuya imagen dio la vuelta al mundo. Desde ese momento, el pato Merlín y su familia han sido invitados a innumerables sitios, entre ellos al Palacio Nacional, a participar en una conferencia mañanera. Eso ocurrió el pasado 22 de junio. Pero ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum se contactó por videollamada con Karla Ivette Gómez, la cabeza de la familia que acoge al pato Merlín. “Platícanos, Karla”, le pidió la mandataria. “Pues nada, Presidenta, ya tenemos casa”, respondió Karla, quien en la mañanera a la que antes acudió le pidió a Sheinbaum poder acceder a un plan de vivienda, por supuesto pagándola. Se hizo la gestión a través del INVI de la CDMX y fue la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, la que esta semana le entregó las llaves del departamento. Bendito Merlín.