No visa, no candidatura

Y quien se acaba de agregar a la lista de políticos sin visa de Estados Unidos es la expresidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero. Es sabido que la exalcaldesa actualmente contiende, apoyada por el Partido del Trabajo, en el proceso interno de Morena para tratar de convertirse en la coordinadora de la defensa de la transformación en Baja California, para, en caso de ganar, convertirse en candidata a la gubernatura. Con un mensaje que difundió en redes, nos comentan, la propia aspirante aparentemente buscó atajar versiones que pudieran surgir sobre las razones por las cuales no tiene el documento que permite ingresar a EU. Ha informado Montserrat que está casada con un ciudadano estadounidense y que éste solicitó para ella una Petition for Alien Relative. Durante la entrevista, escribió, “me fue retenida mi visa de turista, ya que, conforme a disposiciones gubernamentales recientes, se indica que el proceso puede aguardarse en EU o en el país de origen”. Adelantó que si en el momento oportuno no cuenta con la visa no seguiría en la idea de estar al frente del gobierno estatal. Ahí el dato.