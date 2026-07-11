PT se divide por Chihuahua

Nos cuentan que a diferencia de los verde ecologistas que ya dijeron que en Chihuahua van con Cruz Pérez Cuéllar en el proceso de definición del coordinador de la defensa de la transformación —quien, es sabido, se convertirá luego en candidato a gobernador—, en las filas del Partido del Trabajo los apoyos se dividen. Y es que una cosa son las expresiones que se dan desde el centro del país —como las del coordinador de los diputados de ese partido, Reginaldo Sandoval, según las cuales la abanderada a la que apoyan es Andrea Chávez— y otra muy distinta la realidad si se sondea a la militancia petista en la entidad. “Respetamos mucho el posicionamiento del coordinador de los diputados a nivel federal, pero sin duda los petistas somos quienes vamos a decidir a quién apoyamos como coordinador. Eso ya se dará en su momento, pero ahorita ya hemos puesto sobre la mesa y hemos gritado además nuestro apoyo a Cruz Pérez Cuéllar”, refirió la diputada local América Aguilar Gil. ¿Qué tal?

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