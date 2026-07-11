Y reaparece Inzunza

Y un día después de que lo hiciera el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, ayer tocó turno al senador Enrique Inzunza, ése sí sin licencia —porque es sabido que se ha aferrado al cargo, algo que hasta dentro de las filas de Morena han cuestionado—, reaparecer en las llamadas benditas redes. El legislador publicó una foto de sí mismo aparentemente en su domicilio en Badiraguato. Hace más de dos meses, la Justicia de EU solicitó su detención con fines de extradición, pues lo acusa de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Hasta el momento ésta no se ha concedido. Por lo pronto, nos comentan, en la imagen que difundió se le aprecia muy cómodo y hasta sonriente con un libro en las manos que recopila los discursos de Ignacio Manuel Altamirano, de quien aprovechó para hacer una alusión. “Desde la condición más humilde es posible alzarse sobre los arrogantes y los poderosos, y hacer triunfar la causa del bienestar del pueblo por encima de la arbitrariedad, el abuso y el dinero representado por la derecha y el conservadurismo”, publicó ayer Inzunza. Uf.