Asuntos demasiado relevantes

Lo que levantó varias cejas ayer fue la repentina salida del ahora exfiscal especializado Ulises Lara, quien dejó también la vocería de la FGR y la responsabilidad de ser el segundo al mando en ese organismo autónomo. Nos señalan que los “motivos personales” por los que dejó la Fiscalía General de la República fueron más relevantes que los asuntos relevantes que debía investigar. Pasaron apenas seis meses desde que fue nombrado por la fiscal Ernestina Godoy. Comentan los que siempre están pensando mal que la renuncia de Ulises coincide con la realización de supuestas tareas distintas y en espacios diferentes a los que debería tener por su cargo. Desde luego que nadie ha acreditado que eso provocara la renuncia, pero no deja de causar ruido. Nos señalan también quienes no olvidan que sin Lara en la FGR, el senador Javier Corral ya no tendrá quién lo defienda, pues hay que recordar que el exfiscal —quien entonces era parte de la FGJCDMX— acudió a rescatar al exgóber de Chihuahua cuando las autoridades de ese estado andaban detrás de él, por lo que, dicen, es muy seguro que alguien lo va a extrañar. Tsss.