Nueva misma órbita

Quienes conocen de cerca la dinámica de los partidos satélite, nos aseguran que hacia allá se perfila la relación entre Morena y el partido de reciente creación llamado PAZ, que antes se llamó Partido Encuentro Social y Partido Encuentro Solidario. Y es que, a pesar de tener orígenes, ideologías e intereses en teoría distintos, en la práctica desde hace ya muchos años ese instituto político —que con distintos nombres ha encabezado siempre Hugo Eric Flores— se ha plegado a los designios de Morena, lo cual le ha permitido existir y acceder a financiamiento público. Y nos dicen que así será nuevamente. “Él decidió emprender el camino a realizar, construir un nuevo partido; está en su derecho y se va a mantener en Morena. No tenemos ningún inconveniente. Ahora con Hugo Eric, ¿qué tenemos? Coincidencia política. Yo estoy segura de que va a seguir apoyando el proyecto legislativo de la Cuarta Transformación, independientemente del tema de su partido”, refirió ayer la jefa de los morenistas, Ariadna Montiel. Ahí el dato.