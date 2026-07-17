Debut de película

Señalan que los que andan con todo y rompiendo hasta sus propias marcas son los miembros de Somos México. A días de su estreno como partido político y sin haberse presentado aún a una elección, ya tienen a su primer miembro en prisión preventiva y acusado de delincuencia organizada. Nos referimos a Ernesto Ruffo Appel, cuya figura abrazaron y defendieron como a uno de los suyos. Nos dicen que tras la detención del exgobernador panista de Baja California, el líder del partido heredero de la Marea Rosa, el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, se vio incluso más ambicioso que el propio blanquiazul, pues mientras Acción Nacional, a través de su dirigente Jorge Romero, pidió un proceso justo y una investigación sin sesgos políticos, Somos México exigió su liberación inmediata y hasta reivindicó a Ruffo como un preso político del Gobierno. “Acusar a Ruffo de huachicol fiscal no sólo es un atropello a su integridad y a su trayectoria, sino un agravio y una burla hacia la sociedad mexicana”. ¡Qué tal!