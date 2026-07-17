El que no se puede ir

Nos reportan que el exdirector de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, no encuentra la manera de expresar que no ha podido superar su salida del área en la que se encargó de coordinar el diseño de los actuales libros de texto —los mismos que se rehusó a corregir aun cuando su propia autoridad le señaló errores—. Ya lo vimos hace un par de semanas encabezando una marcha para, según él, exigir la “refundación” de la Secretaría de Educación Pública. Después de que no consiguiera el aforo que esperaba, ahora acusó que la dependencia federal no le ha pagado su liquidación. “Pasaron más de seis meses sin recibir mi liquidación y no puedo más con los malditos intereses”, dijo, al contar que trae atorado un crédito hipotecario que solicitó para hacerse de una casita en Ciudad Juárez. El exfuncionario denunció que ya tuvo hasta que “malbaratar” el patrimonio que construyó como maestro. Nos piden, por cierto, echarle un ojo a las reacciones de usuarios de X a su mensaje pues, por decir lo menos, lo critican por no haber ahorrado ni tantito de lo que ganó en el puesto para liquidar el préstamo.