Que el INE ya despierte

Cuando, nos hacen ver, sobran las evidencias de que hay actos y hasta gastos por millones de varios personajes —principalmente de la 4T— rumbo a las elecciones de 2027, un grupo de académicos, juristas y especialistas en materia electoral —entre quienes destacan Diego Valadés, Jorge Alcocer, Natalia Reyes Heroles y Alma Zamora— exigió que el INE despierte de su letargo y se ponga a redactar los lineamientos que faltan para regular lo que ya muchos conocen como la etapa de “prepreprecampañas”, un proceso que se ha originado al margen de la ley, dicen muchos, ante la inacción del árbitro. “La omisión de las autoridades electorales frente a los actos anticipados compromete la equidad de la elección de 2027”, advirtieron las voces expertas que remarcaron que hay un montón de actividades irregulares por parte de aspirantes y partidos que ya rayan en lo sistemático y tienen gran alcance territorial. “Deben considerarse como actos anticipados de campaña y no como simples expresiones espontáneas de participación ciudadana”. Porque, dicen, serán lo que sean, pero inocentes, de ninguna manera. Uf.