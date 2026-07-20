Condena a El Mayo

Y nos piden estar pendientes de lo que ocurra en Nueva York, pero ya no en los espacios de disputa futbolística sino en los de tipo legal, porque resulta que hoy se tiene previsto que le sea dictada sentencia a Ismael El Mayo Zambada. Como ocurrió con el cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, será un juez estadounidense quien determine el destino carcelario del capo. En el caso de El Mayo—quien fue extraído del país el 25 de julio de 2024 y llevado a la Unión Americana en una operación llena de sombras que mantiene una controversia abierta entre agencias de EU y el Gobierno de México— se ha informado que se le impondrá una condena de cadena perpetua. El suceso, nos comentan, seguramente habrá de reflotar en los espacios de debate público las denuncias del país vecino contra políticos ligados principalmente a Morena y mandos policiacos. También, nos dicen, se trata de un suceso que seguramente mantendrá las alertas encendidas sobre la posible respuesta que pueda generarse en Sinaloa, donde tiene lugar una disputa entre los herederos de los líderes de grupo del crimen organizado que opera en esa región. Por lo pronto, pendientes.