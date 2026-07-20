Los caminos del caso Ruffo

Y otro asunto político-judicial de relevancia es el proceso que se sigue a Ernesto Ruffo, quien fue el primer gobernador de oposición en Baja California. Y es que resulta que ayer a quien es considerado uno de los iconos del Partido Acción Nacional, determinaron dictarle prisión preventiva —al igual que a otros siete coacusados— y trasladarlo al Penal del Altiplano —como ocurrió también con otros cuatro imputados más. Nos comentan que para entender la dimensión de la acusación contra el también empresario, hay que tener en cuenta que la audiencia judicial se prolongó por espacio de 32 horas y media, pues comenzó la noche del viernes y terminó la mañana del domingo. Aunque los tiempos legales seguirán corriendo, paralelamente se abrirán espacios de debate político del caso. Hoy se tiene prevista la realización de una protesta durante la cual se entregarán escritos para exigir la liberación inmediata de Ruffo. Ésta tendrá lugar en Tijuana, Baja California, a partir de las 18:00 horas. Atentos.