Víctimas de extorsión en Zacatecas

Y nos piden no perder de vista una serie de denuncias que han venido apareciendo en diversos medios regionales sobre las extorsiones que sufren ganaderos en los estados de Zacatecas y Durango y que, acusan, son cometidas por una organización criminal a la que ligan con la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa. Las víctimas denuncian que para poder comercializar ganado al principio estaban obligados a pagarle al grupo criminal 400 pesos por becerro vendido. Sin embargo, la cuota se fue incrementando hasta llegar a los mil 600 pesos por cabeza. Y no sólo eso, también han señalado que los grupos que controlan el mercado incluso llegan a ofrecer a otros ganaderos la posibilidad de convertirse en compradores exclusivos en determinadas regiones. “El gobernador de Zacatecas ha sido cien por ciento inepto, en el rancho hay una palabra peor para eso”, ha declarado el ganadero Manuel Núñez, de la empresa Palante, al canal periodístico Código Magenta en torno a la omisión estatal para actuar ante la grave situación. Uf.