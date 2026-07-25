Y fue el Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero el que, cansado de padecer los intentos de un sujeto de apropiarse de sus siglas, ayer lo denunció con nombre y apellido. Se trata de Omar Elías Azar, quien, nos dicen, en el colmo del cinismo ni siquiera está afiliado al organismo y peor aún ni empresario es. Lo que sí ha sido es funcionario público y durante varios años, denunció el organismo cúpula de la IP. “En periodos preelectorales y electorales se ha acercado a candidatos a cargos de elecciones popular, principalmente a candidatos a presidencias municipales y a candidatos a la gubernatura del estado, engañándolos con su falsa representatividad”, recalcó el organismo, que además dio una muestra de que a Elías Azar le conocen su historial: “durante la administración actual hostigó e incluso intentó extorsionar a funcionarios… exigiendo asignación de contratos de obra a empresas vinculadas a familiares y amigos”. El CCE de Guerrero, finalmente, llamó a no dejarse engañar por el “impostor”, nos comentan.

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