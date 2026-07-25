La UNAM y las trampas en su examen

Con la novedad de que la UNAM decidió suspender provisionalmente las inscripciones de quienes obtuvieron un lugar en alguna de sus licenciaturas en el más reciente proceso de admisión. Esto, luego de que en días pasados se ha conocido que en la prueba —por primera vez aplicada en línea— se presentaron anomalías relevantes: diversos análisis estadísticos han hallado que hubo postulantes con una cantidad de aciertos que rompe con el patrón histórico reportado en este ejercicio. Por estos hechos, la UNAM ya presentó denuncias penales por “prácticas ilegales de personas y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos para sustentar el examen”. Ahora, se ha informado, esperará a que el comité de expertos que revisa cómo se aplicó la prueba presente sus conclusiones y recomendaciones. “La UNAM actúa en todo momento con la convicción de que debe ser ejemplo de respeto a las normas y a los procesos establecidos que velan por la integridad y la honestidad académica”, señaló. Pendientes.

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