“Las manos al fuego por Ruffo”

Y es del expresidente Vicente Fox la voz que hasta ahora más fuerte se ha alzado en defensa del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien fuera el primer gobernador proveniente de un partido de oposición en el país y quien se encuentra preso acusado de formar parte de una red de contrabando de combustible. “Yo meto la mano al fuego por Ernesto Ruffo y lo haré mil veces si es necesario. Creo en él, le conozco, sé la calidad de persona que es, de su integridad, de su honestidad, conozco a su familia, conozco su vida. Meto la mano al fuego por Ernesto Ruffo”, declaró quien fuera el primer presidente de oposición en el país. Nos comentan que ayer, en una mesa que reunió a varios exgobernadores panistas, como Francisco Ramírez Acuña, Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez —a quienes ya tocó gobernar en la era de triunfos albiazules que tuvo como primer antecedente el triunfo, precisamente, de Ruffo Appel—, exigieron que el bajacaliforniano pueda enfrentar su juicio en libertad, tras considerar que mantenerlo preso en el penal del Altiplano es un exceso.

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