Abucheos a Murat

Sonoro abucheo, nos comentan, el que se llevó el fin de semana el senador Alejandro Murat entre militantes de la Cuarta Transformación, el que ahora es su movimiento, y más triste aún, nos hacen ver, entre los ciudadanos que no hace mucho gobernó. Un video del momento de su llegada a un evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum que se celebró en Huajuapan de León es la evidencia de lo anterior. “¡Fuera, fuera, fuera!”, se escucha del público que se encuentra bajo una carpa, al cual, según se aprecia también, no le nace estirarle la mano para saludarlo, por lo cual él prefiere hacerlo mostrando la palma. Se ha conocido que el evento versó sobre el programa de vivienda del Gobierno federal en el que, por cierto, tiene un rol central el Infonavit —institución en la cual ha habido casos controversiales en los que el expriista ha sido mencionado—. Nos dicen que si bien hubo una defensa posterior hacia el legislador, quizá no haya cambiado mucho el ánimo que se tiene de Alejandro en Oaxaca. Uf.