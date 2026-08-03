Aspirantes aceptados anuncian protesta

Aspirantes que obtuvieron un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el examen de admisión a nivel licenciatura convocaron a una protesta contra el examen presencial de control que decidirá si conservan su ingreso. Los inconformes sostienen que cumplieron con las reglas y rechazan asumir las consecuencias de las irregularidades detectadas en la evaluación en línea, por lo que se reunirán en Ciudad Universitaria, hoy al mediodía.

Frente a la decisión de autoridades universitarias de aplicar un examen de control presencial, los aspirantes sostienen que acreditaron el proceso conforme a las condiciones marcadas desde el inicio: “Nosotros cumplimos con las reglas que la universidad estableció”, señalaron al rechazar que todos los seleccionados deban responder por las irregularidades halladas después de la evaluación.

El Tip: La evaluación de control de la UNAM será presencial, constará de 120 preguntas y se aplicará a 58 mil aspirantes, tras detectar cambios atípicos en la prueba en línea.

La controversia surgió tras la primera aplicación completamente remota del examen de licenciatura. Los resultados mostraron que el 16 por ciento de los participantes alcanzó, al menos, 100 respuestas correctas de 120. En los cuatro años anteriores, la proporción fue de 3 por ciento.

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Según los datos del proceso, más de 158 mil personas compitieron por obtener uno de los 21 mil 962 espacios que la UNAM ofertó para este ciclo escolar. La máxima casa de estudios suspendió las inscripciones previstas después de revisar los puntajes calificados como “atípicos”.

Ante el escenario, una comisión técnica, encabezada por Eduardo Bárzana García, recomendó una prueba de control en instalaciones universitarias. La convocatoria incluirá a quienes obtuvieron aviso de selección, así como a los participantes que alcanzaron el puntaje mínimo requerido por cada carrera, plantel y modalidad entre 2021 y 2026.

Con esa evaluación, la institución determinará la asignación definitiva de lugares. El rector Leonardo Lomelí ofreció una disculpa a los jóvenes que consiguieron un resultado legítimo y defendió la medida como una vía para garantizar certeza.

La Universidad precisó que el examen de control es parte del proceso vigente y precisó que el ejercicio tendrá versiones diferentes de atención para evitar alteraciones mayores al calendario escolar de este ciclo. La UNAM anticipó que publicará los siguientes pasos mediante sus canales oficiales.