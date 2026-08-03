FGR llama a fortalecer la coordinación

La titular de la FGR (c.), durante su visita a Veracruz, el pasado 31 de julio.

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), llamó a las autoridades de Veracruz y a las fuerzas federales a compartir información, fijar objetivos comunes y reforzar las investigaciones contra la delincuencia.

Durante una reunión con funcionarios estatales, municipales, militares y policiales, la fiscal general sostuvo que ninguna dependencia puede afrontar por cuenta propia los desafíos de seguridad.

Ante representantes de las secretarías de la Defensa, Marina (Semar), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de la Guardia Nacional (GN), Godoy Ramos planteó que el intercambio de datos permitirá integrar expedientes sólidos y alcanzar sanciones ejemplares.

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Explicó que sus recorridos por las fiscalías federales buscan recoger propuestas del personal, mejorar procesos internos y estrechar la comunicación entre las áreas responsables de investigar y llevar los casos ante los tribunales.

Además, la titular de la FGR conoció la sala multifuncional, los cubículos de Enlace Jurídico y Atención Temprana, las oficinas de investigación, así como los espacios de Litigación para asuntos transversales y de adolescentes.

Godoy Ramos señaló que las instituciones adquieren mayor capacidad de respuesta cuando cuentan con inteligencia, coordinación y atención a las causas de la criminalidad. También destacó que la confianza resulta indispensable para establecer acuerdos y consolidar una fuerza conjunta del Estado.

Tras el recorrido, reconoció la labor de agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales y trabajadores administrativos. La acompañaron David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, y Richard Urbina Vega, responsable de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos.