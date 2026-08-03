Hermano del R1, ¿morenista?

Con la novedad de que Roldán Álvarez Ayala, hermano de Ramón Ángel, alias R1, presunto líder criminal señalado como autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, fue militante de Morena. Pero, para tranquilidad de propios y extraños, el partido guinda salió a informar que fue expulsado en noviembre del año pasado. Y rechazó que Ramón Ángel haya formado parte de sus filas. “Morena reitera que se deslinda de manera categórica y rechaza que el hoy detenido sea o haya sido militante del partido, pues no ha pertenecido ni ha ocupado cargo alguno dentro de nuestro movimiento”, señaló. El morenismo se manifestó más ampliamente sobre el vínculo familiar entre el detenido y Roldán: “nuestro compromiso siempre será con la verdad… en congruencia con ello, ante los señalamientos sobre el hoy detenido y su relación familiar con Roldán Álvarez Ayala, este último fue expulsado de Morena desde noviembre de 2025”. Su comunicación no especificó los motivos que dieron lugar la expulsión. Qué tal.