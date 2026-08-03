Manifestaciones en la UNAM

Y nos adelantan que este día aspirantes que obtuvieron un lugar en la UNAM, pero ahora deberán realizar un examen de control, realizarán una protesta en Ciudad Universitaria. No quieren que se les aplique esa prueba, nos dicen, pues consideran que al haber recibido una notificación de admisión ya tienen el derecho de estudiar en la máxima casa de estudios. Nos aseguran que con la consigna “no es un favor, es nuestro esfuerzo” exigirán a la Rectoría que les respete su espacio, puesto que en su momento se ajustaron a los requisitos solicitados y acreditaron la prueba en línea. Consideran que no se les puede aplicar a ellos el nuevo examen, pues es consecuencia de denuncias relacionadas con las trampas que algunos hicieron en el examen y no es su caso. Entre esos grupos hay quien tiene previsto ampararse —a pesar de que, para muchos, con esta acción se convertirían en sospechosos de haber recibido irregularmente apoyo. La UNAM, por su parte, debe lanzar pronto las reglas para el examen de control. Así que pendientes.